2024-04-20 10:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اعلن المستشفى البيطري في ذي قار، اليوم السبت، انطلاق حملة لمكافحة حشرة القراد الناقل لفيروس الحمى النزفية في المحافظة.وقال مدير المستشفى محمد عزيز في حديث لشبكة اخبار الناصرية إن “المستشفى اطلق حملة لمكافحة حشرة القراد الناقل لفيروس الحمى النزفية”، مبيناً أن “الحملة ستستمر لمدة شهرين بدء من منتصف...

The post بمشاركة 21 فرقة بيطرية.. بيطرة ذي قار تطلق حملة لمكافحة الحمى النزفية appeared first on شبكة اخبار الناصرية.