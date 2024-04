2024-04-20 10:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية بيئة ذي قار، اليوم السبت، قيام فريق فني باجراء كشف ميداني لمتابعة عمل ابراج الاتصالات في الرفاعي ومطابقتها للمحددات. وقال مدير البيئة محسن عزيز لشبكة اخبار الناصرية، إن “فريق شعبة بيئة الرفاعي نفذ الكشف الميداني بهدف معرفة مطابقة أبراج الاتصالات لاحكام قوانين الوزارة ومحدداته رقم 1...

The post لضمان سلامة المواطنين.. بيئة ذي قار تجري كشفاً ميدانياً لأبراج الاتصالات في الرفاعي appeared first on شبكة اخبار الناصرية.