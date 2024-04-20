الإعلام الأمني: استشهاد منتسب بالحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين بانفجار وحريق داخل (معسكر كالسو) في بابل

2024-04-20 11:00:04 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، استشهاد منتسب في الحشد الشعبي وإصابة 8 آخرين من بينهم منتسب في الجيش العراقي، بانفجار وحريق داخل (معسكر كالسو) شمالي محافظة بابل.وذكرت الخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "في الساعة (0100) الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، حدث انفجار وحريق داخل (معسكر كالسو) شمالي محافظة بابل على الخط الدولي، الذي يضم مقرات لقطعات الجيش والشرطة وهيئة الحشد الشعبي، مما أدى إلى استشهاد أحد منتسبي هيئة الحشد الشعبي وإصابة (8) آخرين من بينهم منتسب من الجيش العراقي بجروح متوسطة وطفيفة".وأضافت أن "أبطال الدفاع المدني في بابل والجهات الساندة، بذلوا جهوداً كبيرة وإجراءات سريعة وتعزيزات منعت امتداد الحريق لمسافات أبعد وتمكنت من السيطرة عليه بوقت قياسي"، مؤكدة أنه "تم تشكيل لجنة فنية عليا مختصة من الدفاع المدني والصنوف الأخرى ذات العلاقة لبيان أسباب الانفجار والحرائق في موقع ومحيط منطقة الحادث".وتابعت: "ومن خلال المعطيات الأولية وتدقيق المواقف والبيانات الرسمية، فقد صدر بيانان من قوات التحالف الدولي في العراق والناطق الرسمي للبنتاغون يشيران إلى عدم وجود أي نشاط جوي أو عمل عسكري في عموم بابل، فيما أكد تقرير قيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري عدم وجود أي طائرة مسيرة أو مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار".