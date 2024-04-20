لتعزيز الإقراض .. الدول الغنية تقترح تزويد البنك الدولي بـ11 مليار دولار

2024-04-20 11:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقترحت 11 دولة غنية، من بينها اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، تزويد البنك الدولي بـ11 مليار دولار كتمويل إضافي، وهي القيمة التي يقول البنك إنه قد يرفعها إلى ما يصل إلى 70 مليار دولار لاستخدامها بعمليات الإقراض.

وتعهدت الدول باستخدام الأموال في منصة ضمان محفظة مشروعات البنك الدولي - التي تقدم الدعم عندما لا يتمكن المقترضون من السداد- وآلية رأس مال مختلطة فضلا عن وصندوق الكوكب الجديد، وفقا لوكالة "بلومبرغ".

وشكلت عملية جمع أموال جديدة للبنك الدولي مهمة صعبة خلال الأعوام العديدة الماضية. توقفت خطة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، التي أُعلن عنها السنة الماضية بهدف إرسال 3.3 مليار دولار إلى البنك من الولايات المتحدة، في الكونغرس الأميركي.

وافق أعضاء البنك الدولي على زيادة رأس المال المدفوع بقيمة 13 مليار دولار خلال 2018. التزم ذراعا الإقراض الرئيسيان للبنك بمبلغ إجمالي قدره 72.8 مليار دولار العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الإقراض المتراكم منذ 1945 ما يقارب 1.4 تريليون دولار.