2024-04-20 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكّد سفير جمهوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماويّ، اليوم السبت، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد ستشهد توقيع اتفاقيّة إطاريّة استراتيجيّة في مختلف المجالات.وقال اللجماويّ في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "زيارة رئيس الجمهوريَّة التركيَّة رجب طيب أردوغان إلى بغداد ستسهم في حل الملفات العالقة بين البلدين الجارين"، لافتاً إلى أن "الزيارة ستحقق قفزة نوعية شاملة في علاقات التعاون بين العراق وتركيا، وستشهد توقيع اتفاقيّة إطاريّة استراتيجيّة جرى العمل عليها في الأشهر الأخيرة تتناول المجالات الأمنيّة، والاقتصاديّة، والتنمويّة، وإحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة، وكذلك عملية استئناف تصدير النفط العراقيّ عبر تركيا".وأشار إلى أنَّ "زيارة الرئيس التركيّ تأتي في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات الثنائيَّة بينهما، خاصةً في ظل وجود الكثير من المشاريع ومُذكرات التفاهم التي قد تبرم بين البلدين وعلى رأسها طريق التنمية، ودور تركيا في هذا المشروع الاستراتيجيّ الحيويّ".