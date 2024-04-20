2024-04-20 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، السفارة العراقية في واشنطن بمتابعة جميع الملفات والتفاهمات مع الولايات المتحدة، وتقديم أفضل الخدمات للجالية العراقية.وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى فجر اليوم السبت (بتوقيت بغداد)، زيارة إلى السفارة العراقية في واشنطن على هامش زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية".وأشار البيان الى أن رئيس مجلس الوزراء استعرض عمل السفارة وأداء موظفيها والعاملين فيها" مُثنياً على "الجهود التي بُذلت خلال زيارته الرسمية الحالية، وعلى حُسن التنظيم، لاسيما ما بذله سفير العراق لدى الولايات المتحدة".ودعا السوداني فريق السفارة إلى "بذل المزيد من الجهد، ووضع خدمة العراق وسمعته أمام كل عمل أو خطوة يخطوها".وأوضح رئيس مجلس الوزراء في حديثه مع فريق السفارة أن "التفاهمات والملفات التي جرى العمل عليها خلال الزيارة تتطلب المتابعة الحثيثة والتركيز على إنجاح المتطلبات اللاحقة التي تستلزمها ملفات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على وفق مستهدفات البرنامج الحكومي والمساهمة في تحقيقه".ووجه رئيس الوزراء طواقم السفارة أيضاً، كلّ حسب المهام والاختصاص، "بإيلاء الرعاية والاهتمام بأبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة، والعمل على تقديم كل الخدمات الممكنة والتسهيلات التي يحتاجونها".