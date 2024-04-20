بغداد تنتهي من "اتفاقية إطارية" مع أنقرة وتنتظر زيارة أردوغان للتوقيع

2024-04-20 11:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكّد سفير جمهوريَّة العراق لدى أنقرة ماجد اللجماوي، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، أن زيارة الرئيس التركي الى العراق ستشهد توقيع اتفاقيّة إطاريّة استراتيجيّة جرى العمل عليها في الأشهر الأخيرة تتناول مجالات عديدة.

وقال اللجماوي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "زيارة رئيس الجمهوريَّة التركيَّة رجب طيب أردوغان إلى بغداد ستساهم في حل الملفات العالقة بين البلدين الجارين".

واضاف، أن "الزيارة ستحقق قفزة نوعية شاملة في علاقات التعاون بين العراق وتركيا"، مُبيناً أنها "ستشهد توقيع اتفاقيّة إطاريّة استراتيجيّة جرى العمل عليها في الأشهر الأخيرة تتناول المجالات الأمنيّة، والاقتصاديّة، والتنمويّة، وإحراز تقدم في ملفي المياه والطاقة، وكذلك عملية استئناف تصدير النفط العراقيّ عبر تركيا".



وأشار السفير، إلى أن "زيارة الرئيس التركيّ تأتي في إطار سعي البلدين إلى تعزيز العلاقات الثنائيَّة بينهما، خاصةً في ظل وجود الكثير من المشاريع ومُذكرات التفاهم التي قد تبرم بين البلدين على رأسها طريق التنمية، ودور تركيا في هذا المشروع الاستراتيجيّ الحيويّ".

وسبق للخارجية التركية، ان إعلنت في وقت سابق، وعلى لسان نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري زيارة إلى العراق قبل انتهاء نيسان الحالي.