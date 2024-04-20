2024-04-20 11:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت (20 نيسان 2024) طواقم السفارة العراقية، كلٌّ حسب المهام والاختصاص، بإيلاء الرعاية والاهتمام بأبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة، والعمل على تقديم كل الخدمات الممكنة والتسهيلات التي يحتاجونها.

وبحسب بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، فأن السوداني أجرى فجر اليوم السبت (بتوقيت بغداد)، زيارة إلى السفارة العراقية في واشنطن على هامش زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأكد في حديثه مع فريق السفارة، أن التفاهمات والملفات التي جرى العمل عليها خلال الزيارة تتطلب المتابعة الحثيثة والتركيز على إنجاح المتطلبات اللاحقة التي تستلزمها ملفات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على وفق مستهدفات البرنامج الحكومي والمساهمة في تحقيقه.

كما استعرض السوداني عمل السفارة وأداء موظفيها والعاملين فيها، مُثنياً على الجهود التي بُذلت خلال زيارته الرسمية الحالية، وعلى حُسن التنظيم، لاسيما ما بذله سفير العراق لدى الولايات المتحدة، داعياً فريق السفارة إلى بذل المزيد من الجهد، ووضع خدمة العراق وسمعته أمام كل عمل أو خطوة يخطوها.



