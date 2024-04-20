السوداني: اتفقنا مع واشنطن على معالجة مشكلة المصارف العراقية

2024-04-20 11:12:07 - المصدر: قناة الثامنة

اعلن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني انهم ناقشوا مع المسؤولين الاميركيين، ضرورة مراجعة الإجراءات التي اتخذتها، وطالت عدداً من المصارف العراقية. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان السوداني قال في الحوار الذي عقدته مؤسسة المجلس الأطلسي في واشنطن، انهم يبحثون عن علاقات أكثر استدامة ترتكز على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والتعاون المثمر. واضاف السوداني انهم رسموا سياستهم الخارجية على أساس التوازن والابتعاد عن سياسة المحاور واعتماد الدبلوماسية المنتجة في بناء المصالح المشتركة مع دول الجوار والإقليم والمجتمع الدولي، وأنهم يريدون جعل العراق نقطة تلاقٍ وليس مكاناً لتصفية الحسابات. واكد ان العراق استعاد عافيته، وننطلق نحو التطوّر والإصلاح وإعمار البنى التحتية، فضلاً