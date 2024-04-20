السوداني يصدر توجيها الى السفارة العراقية في واشنطن

2024-04-20 11:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، السفارة العراقية في واشنطن بمتابعة جميع الملفات والتفاهمات مع الولايات المتحدة.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن السوداني أجرى، فجر اليوم السبت (بتوقيت بغداد)، زيارة إلى السفارة العراقية في واشنطن على هامش زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

واستعرض السوداني، بحسب بيان مكتبه، عمل السفارة وأداء موظفيها والعاملين فيها مُثنياً على الجهود التي بُذلت خلال زيارته الرسمية الحالية، وعلى حُسن التنظيم، لاسيما ما بذله السيد سفير العراق لدى الولايات المتحدة، داعياً فريق السفارة إلى بذل المزيد من الجهد، ووضع خدمة العراق وسمعته أمام كل عمل أو خطوة يخطوها.

وأوضح السوداني، في حديثه مع فريق السفارة، أن التفاهمات والملفات التي جرى العمل عليها خلال الزيارة تتطلب المتابعة الحثيثة والتركيز على إنجاح المتطلبات اللاحقة التي تستلزمها ملفات ومذكرات التفاهم الثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على وفق مستهدفات البرنامج الحكومي والمساهمة في تحقيقه.

كما وجّه السوداني، طواقم السفارة، كلٌّ حسب المهام والاختصاص، بإيلاء الرعاية والاهتمام بأبناء الجالية العراقية في الولايات المتحدة، والعمل على تقديم كل الخدمات الممكنة والتسهيلات التي يحتاجونها.