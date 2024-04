2024-04-20 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:رجحت مديرية أنواء ذي قار، اليوم السبت، تأثر المحافظة بمنخفض جوي قادم من البحر الأحمر يتسبب بارتفاع درجات الحرارة وتغير الرياح إلى جنوبية غربية .وقال مدير المديرية احمد كريم، في حديث لشبكة أخبار الناصرية، إن “ذي قار ستتاثر اليوم بمنخفض جوي قادم من البحر الاحمر سيؤثر بشكل مباشر...

