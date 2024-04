2024-04-20 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية كهرباء الجنوب الغربي في ذي قار، اليوم السبت، عن انهاء اعمال صيانة لمحولة الذاتية العاشرة في محطة الناصرية الحرارية واعادتها للعمل بجهود ذاتية . وذكرت المديرية في بيان تلقته “شبكة اخبار الناصرية”، أن “ملاكاتها أنجزت أعمال صيانة وتأهيل المحولة الذاتية رقم 10 في محطة الناصرية الحرارية...

