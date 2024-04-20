2024-04-20 11:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:إليكم قائمة بأسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الدينار العراقي في بورصة الناصرية المحلية ليوم السبت المصادف 20 نيسان للعام 2024.سعر الشراء 147500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. سعر البيع 148000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي والمنافذ الرسمية...

The post دولار ذي قار يبدأ أسبوعه مستقراً، إليك قائمة بأسعار البيع والشراء appeared first on شبكة اخبار الناصرية.