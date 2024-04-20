2024-04-20 11:30:08 - المصدر: منصة إيشان

أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عدم وجود طائرات مسيرة أو مقاتلات حربية ضمن أجواء محافظة بابل لحظة الانفجار الذي ضرب قاعدة كالسو العسكرية، مبينة أنها شكلت لجنة فنية عليا لمعرفة أسباب الانفجار. وقالت الخلية في بيان ورد لمنصة “إيشان” إنه “في الساعة (0100) الواحدة بعد منتصف ليلة أمس، حدث انفجار وحريق داخل (معسكر […]

ظهرت المقالة لا مسيرات ولا مقاتلات.. الإعلام الأمني تشكك بوجود قصف على قاعدة كالسو: شكلنا لجنة لكشف الأسباب أولاً على Eishan.