2024-04-20 11:30:08 - المصدر: منصة إيشان

كشف الكاتب والإعلامي سالم مشكور، عن تعرض رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أثناء زيارته لواشنطن، لهجوم لاذع من قبل شقيقة المختطفة الإسرائيلية في العراق اليزابيث تسوركوف، أثناء ندوة نظمها المجلس الأطلسي في واشنطن، مبيناً أن قوات الأمن في المكان لم تتدخل في الحادثة. وقال الكاتب والإعلامي سالم مشكور، في منشور على صفحته في فيسبوك، […]

ظهرت المقالة أمام صمت قوات الأمن.. شقيقة المختطفة الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف تهاجم السوداني في واشنطن أولاً على Eishan.