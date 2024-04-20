صفقة برشلونة على رادار قطبي مانشستر

2024-04-20 12:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

يحظى فريق برشلونة الاسباني، بمنافسة قوية على إحدى الصفقات التي يرغب في إبرامها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسبق أن ذكرت العديد من التقارير أن برشلونة يعمل من أجل ضم داني أولمو نجم لايبزيج خلال الصيف المقبل.

وعقد مسؤولو برشلونة اجتماعا مع ممثلي أولمو، الأربعاء الماضي، لبحث سبل الوصول لصيغة اتفاق تمهد وصول اللاعب للبارسا.

وحضر الاجتماع، البرتغالي ديكو المدير الرياضي للبارسا، ووكيلي اللاعب، خوانما لوبيز وأندي بارا، فضلا عن والد أولمو، ميكيل أولمو.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، فإن أولمو منفتح على مغادرة لايبزيج، لا سيما أن النادي لم يتقدم بعد خطوة للأمام في منافسة بايرن ميونخ على قمة الكرة الألمانية.

وأشارت إلى أن برشلونة ليس الوحيد في سباق ضم أولمو، لكن هناك منافسة قوية من قطبي مانشستر (اليونايتد والسيتي) على الصفقة.

كما أن بايرن ميونخ مهتم بالتوقيع مع اللاعب الإسباني صاحب ال25 عاما منذ فترة طويلة، ولم يخرج بعد من السباق.

ويتضمن عقد أولمو مع لايبزيج شرطا جزائيا، تبلغ قيمته 60 مليون يورو، مما يعني إمكانية اكتفاء أي ناد بدفع هذا المبلغ، ما لم ينجح في التوصل لاتفاق مع نظيره الألماني حول الصفقة.

المصدر: سبورت



