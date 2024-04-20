2024-04-20 12:00:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت في مدينة الموصل شمال العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، فعاليات مهرجان الربيع بنسخته الـ 37 للعام الثاني على التوالي، بعد توقف من العام 2003.

وشهد المهرجان حضورا جماهيريا كبيرا، فيما حضره عن الجانب الحكومي ممثل رئيس الجمهورية كامل الدليمي، ووزير الثقافة أحمد فكاك البدراني، ومحافظ نينوى عبد القادر الدخيل وعدد من مسؤولي المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الفعاليات انطلقت في ساحة الاحتفالات بأيسر الموصل، وستستمر ليومين بدءاً من مهرجان الربيع ثم مساءا الحفل الفني لنقابة الفنانين و سيعقبها عصر غد معرض الزهور ثم حفل الختام في مسرح جامعة الموصل حيث الحفل الموسيقي ثم عروض مسرحية لكلية الفنون الجميلة.

وأقيم أول مهرجان للربيع في الموصل عام 1969 ليصبح تقليدا سنويا يبدأ مع اخضرار الأرض وتفتح الزهور في هذه المدينة التي تعرف محليا أيضا باسم (أم الربيعين) لاعتدال مناخها في فصلي الربيع والخريف، واستمر تنظيم المهرجان إلى عام 2003.

وتوقفت فعاليات مهرجان الربيع في الموصل على خلفية الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 وما خلفه من تدهور أمني في المدينة وغيرها من مدن العراق وصولا إلى سيطرة تنظيم "داعش" على الموصل في حزيران عام 2014 وما تبعها من معارك وعمليات عسكرية لتحريرها.