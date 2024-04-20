اليوم .. (5) مباريات لحساب الأسبوع (17) من ممتاز الكرة

2024-04-20 12:12:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتقام اليوم السبت في ملاعب بغداد والمحافظات خمس مباريات لحساب الأسبوع الـ(17) من مسابقة دوري الكرة الممتاز للموسم الحالي (2023-2024).ويواجه فريق سامراء في ملعبه نظيره الحسين ضمن المجموعة الأولى في مباراة الإياب بعد أن كانت نتيجة مباراة الذهاب انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، بينما يلاقي فريق الناصرية على ملعب الشطرة نظيره مصافي الجنوب لحساب المجموعة الأولى بعد أن كانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.ويشهد ملعب شهداء ميسان لقاء فريق ميسان صاحب الأرض والجمهور مع فريق الكرمة بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز ميسان بهدف دون رد، فيما يلتقي فريق البيشمركة على ملعبه فريق عفك بعد أن انتهت مباراة الذهاب لمصلحة البيشمركة بهدفين مقابل هدف واحد.وتختتم المباريات بلقاء يجمع فريق الفهد بنظيره الاتصالات على ملعب الرمادي بعد أن انتهت مباراة الذهاب لمصلحة الاتصالات بهدفين نظيفين، هذا وستقام جميع مباريات اليوم في الساعة الثالثة والنصف عصراً.