2024-04-20 12:12:03 - المصدر: واع

بغداد – واعأقامت لجنة ودائرة الحكام في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم اختباراتٍ لاختيار الأفضل للدورة الثانية لحكام تقنية حكم الفيديو المساعد (var).وذكر بيان لإعلام دوري نجوم العراق تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" الورشة أقيمت لاختيار (20-25) حكماً للدخول في ورشةٍ دوليةٍ برعايةِ الاتحاد الدوليّ للعبة (فيفا) تكون عبارةً عن كورساتٍ متقدمة".وأضاف أن "المتبقين من الحكام الذين لم يسمح لهم بالتواجد في هذه الورش سيكون لديهم أيضاً ورش أخرى، لاسيما أن الاتحاد عازم على تطبيق التقنية في الدوري الممتاز للموسم المقبل، وليس فقط دوري النجوم ".وأكد البيان: "ستكون هناك عدد من الدورات ستقام هذا العام بالتنسيق مع الاتحاد الدوليّ للعبة للحكام، ولحكام الفار والمقيمين والمشغلين وحكام الصالات، سيتم الكشف عن مواعيدها في وقتٍ لاحقٍ".من جانبه، أوضح نائب رئيس لجنة الحكام محمد عرب تفاصيل الاختبار والفائدة العامة من هذه الدورة التي تنضوي تحت تدريب الحكام على كيفية استخدام التقنية الحديثة من أجل تحسين قدراتهم لاتخاذ قرارات دقيقة، وتقليل الأخطاء، مبيناً أن الدائرةَ تقفُ على مسافةٍ واحدةٍ من جميع الحكام".وبين مدير دائرة الحكام علي صباح دعم الاتحاد لإقامة هذه الدورة، وسعيه الدائم لأن تكون هذه الصفوة في مقدمةِ اهتماماتهم شارحاً آليةَ اختيار الحكام ضمن الشروط والمواصفات التي تساعد على رفد عجلة التحكيم.