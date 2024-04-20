2024-04-20 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أفاد مصدر امني، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، بفرض طوق مشدد حول تلال في عمق الزاب الاسفل بمحافظة كركوك بعد ضربات جوية ليلية.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "تشكيلات امنية مشتركة فرضت طوق حول تلال في عمق الزاب الأسفل بأطراف كركوك عقب ضربات جوية ليلية عنيفة استهدفت اكثر من هدف داعشي بينها خلية كانت تحاول التنقل بين منخفض في عمق التلال العالية".

وأضاف المصدر، ان "قوة مشتركة بدات بتمشيط مناطق القصف بعد انباء عن قتل عدد من مسلحي داعش وتدمير اكثر من مضافة"، لافتا الى ان "عملية التمشيط تجري باتجاهين وبالعمق من اجل رصد اي تحركات مشبوهة وقتل واعتقال اي إرهابي يتم ضبطه في تلك المناطق الوعرة".

وأشار الى انه "لا يعرف حتى الان عدد قتلى داعش بانتظار التقارير الميدانية لعملية التمشيط التي ستأخذ بعض الوقت لحين الوصول الى أماكن القصف الجوي والتي تتراوح من 2-3 وفق التقارير الأولية"،مؤكدا ان "احدى الضربات استهدفت خلية يقودها ابو اسامة وهو من اهم وابرز قيادات داعش ضمن ما يعرف بولاية كركوك ولا يعرف اذا ما قتل ام لا".

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت في وقت سابق، اليوم السبت، اسقاط مفرزة إرهابية بكامل عدتها وعتادها بضربة جوية نفذها صقور الجو وتحديدا الـ f16 في قاطع عمليات كركوك/ الزاب الأسفل، مؤكدة ان الصقور احالوا دواعش المفرزة الى رماد.