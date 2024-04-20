القبض على ارهابيين اثنين في "آسيا والغويثات" بكرخ بغداد

2024-04-20 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، إلقاء القبض على ارهابيين اثنين في مناطق حي "آسيا والغويثات" جنوب العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "قوة من اللواء 22 فرقة المشاة السابعة عشر تتمكن من اعتقال إرهابي مطلوب وفق المادة 1/4 إرهاب في منطقة (الغويثات) جنوبي بغداد".

وعلى صعيد متصل، أوضحت أن " قوة مشتركة من اللواء الثالث الفرقة الآلية شرطة اتحادية ومفرزة من جهاز الأمن الوطني، رصدت تواجد أحد العناصر الإرهابية في حي "آسيا" ضمن منطقة الدورة وبكمين محكم نصب له تم اعتقاله".

واشارت الى، أنه "تم تسليم المتهمين الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون العراقي".