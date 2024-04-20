الزيارة السابعة من نوعها خلال أشهر قليلة.. يارالله في ديالى لبحث 5 ملفات "مهمة"

2024-04-20 12:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

افاد مصدر امني، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، بوصول رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الامير يارالله الى مقر عمليات ديالى، فيما اشار الى ان يار الله سيبحث خمسة ملفات مهمة في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "وفدًا رفيعًا من وزارة الدفاع برئاسة الفريق اول ركن عبد الأمير يار الله وصل قبل قليل الى مقر عمليات ديالى"، مشيرا الى ان "الوفد عقد اجتماعا ضم قادة الأجهزة الامنية من الجيش والشرطة والتشكيلات الساندة".

وأضاف، ان "يار الله سيبحث 5 ملفات مهمة ابرزها خطط إعادة الانتشار وادامة زخم العمليات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتوسيع دائرة التنسيق الاستخباري وتعزيز امن الحدود الإدارية بين ديالى والمحافظات المجاورة".

وأشار الى ان "يار الله سيبحث أيضا ملف نتائج العمليات الإرهابية في مكافحة الإرهاب وماهي التحديات في المراحل القادمة"، مؤكدا ان "زيارته هي السابعة من نوعها الى ديالى خلال الأشهر الأخيرة".

وكان مصدر مطلع، كشف امس الجمعة، عن عمليات نوعية لقوات نخبة قادمة من بغداد نفذت في 3 محافظات خلال وقت واحد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوات نخبة قادمة من بغداد نفذت عمليات نوعية ضد أهداف منتخبة في 5 مناطق تقع ضمن جغرافية حوض حمرين بين ديالى وصلاح الدين وكركوك على مدار 72 ساعة الماضية".

وأضاف، أن "العملية والتي كانت تتعقب اهم المضافات السرية لقيادات داعش بعمق يصل الى 20كم في تلال حمرين حققت أهدافها خاصة مع قتل 5 من عناصر التنظيم بينهم قيادي بالإضافة الى تدمير بعض المضافات والحصول على معلومات مهمة".

وأشار الى ان "العملية نوعية وتأتي في اطار الضربات في العمق ضمن استراتيجية تعتمد مبدأ الهجمات الخاطفة المدعومة بالطيران الحربي في تعقب اهداف مهمة تمثل اقطابا في هيكيلية داعش خاصة في حمرين الذي يمثل جغرافية معقدة جدا".

يشار الى ان العمليات المشتركة أعلنت قبل أيام عن قتل 5 من الإرهابيين في عملية نوعية ضمن تلال حمرين شرق قضاء طوز خورماتو في صلاح الدين.



