رئيس الجمهورية: نينوى استعادت مجدها وحضارتها وتفتح آفاقا جديدة من الأمل

2024-04-20 13:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، أن نينوى عادت اليوم بقوة لتستعيد مجدها وحضارتها وتفتح آفاقا جديدة من الأمل، مشيراً إلى استحداث مديرية متخصصة بشؤون المحافظات ضمن دوائر رئاسة الجمهورية.وذكر بيان للدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "نيابة عن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، حضر رئيس ديوان رئاسة الجمهورية كامل الدليمي مهرجان الربيع، الذي أقيم اليوم السبت في مدينة الموصل تحت شعار (الربيع رسالة سلام وإشراقة حضارة)".وأضاف البيان، أن "رئيس الديوان ألقى كلمة رئيس الجمهورية بالنيابة عنه، حيث نقل من خلالها تحيات وتهاني الرئيس ودعواته الصادقة بدوام وتواصل غمرات الأمن والسعادة والفرح"، مستذكراً "تضحيات شهداء العراق الذين روت دماءهم الزكية أرض نينوى الطيبة خلال عمليات تحريرها من براثن الإرهاب".وأكد رئيس الجمهورية في كلمته، على "متابعة شؤون المحافظات، واهتمامه بملفات الأمن والخدمات والاقتصاد واحتياجات المواطنين في كل محافظة من خلال استحداث مديرية متخصصة بشؤون المحافظات ضمن دوائر رئاسة الجمهورية، تتابع مع الجهات التنفيذية متطلبات المحافظات".وأشار إلى، أن "نينوى وبعد سنوات من الحرمان والقتل والإرهاب تعود بقوة لتستعيد مجدها وحضارتها الموغلة في القدم وتفتح آفاقا جديدة من الأمل بغدٍ مشرق وضاء وفي ظل حملة واسعة من الإعمار والبناء".وفي ختام الكلمة جدد رئيس الجمهورية "تهانيه للمواطنين بهذه المناسبة السعيدة"، موجهاً تحياته لـ"جميع ملاكات محافظة نينوى وجهدها الأمني والهندسي والخدمي، شاكراً المنظمات الدولية والمحلية وكل الجهات التي أسهمت بإعادة إعمار هذه المحافظة وقدمت المشورة والدعم".وفي ما يلي نص كلمة رئيس الجمهورية التي ألقاها نيابة عنه رئيس الديوان:"بسم الله الرحمن الرحيمأصحاب ، المعالي والسيادة والسعادة المحترمون .السيد محافظ نينوى المحترم .السيدات والسادة الحضور أصحاب المقامات الكريمة جميعاً .السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .أنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا ، أن نشارككم أفراحكم هذه نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، وانتم تحتفلون بيوم الربيع في احضان أم الربيعين محافظة نينوى العزيزة على قلوبنا.نبلغكم تحياته الخالصة ودعواته الحقيقية لتدوم وتتواصل غَمراتُ الامن والسعادة والفرح عند اوصال هذه المحافظة الغالية.لقد دأب رئيس الجمهورية على الاهتمام بشؤون محافظاتنا العراقية الاصيلة، وحرص على متابعة ملفات الامن والخدمات والاقتصاد واحتياجات المواطنين في كل محافظة، بل أنه عمل على استحداث مديرية متخصصة بشؤون المحافظات ضمن دوائر رئاسة الجمهورية، تتابع مع الجهات التنفيذية متطلبات المحافظات وبشكل مستمر وحثيث، ومن الطبيعي فإن نينوى لها خصوصية متميزة لما واجهته من ارهاب اعمى حاول يائساً قتل الافراح والاحلام عند اهلها الكرام.أيتها الاخوات أيها الاخوة …نحمد الله تعالى على نعمهِ كُلها ونصرهِ المبين ، الذي عمّ جميع مفاصل محافظة نينوى، بدءاً من المدينة القديمة وصولاً الى ابعد قرية فيها ، ليحتفل اليوم اهلها بعيد الفرح مجسدين شعار ( الربيع رسالة سلام وإشراقة حضارة ) مستذكرين في الوقت عينه تضحيات شهداء العراق كل العراق الذين روت دماؤهم الزكية ارض نينوى الطيبة لتنبت مكانها ازهار الربيع واشجار الزيتون، ولينعم الناس بالخير والسلام .أن نينوى اليوم وبعد سنوات من الحرمان والقتل والارهاب، ها هي تعود بقوة لتستعيد مجدها وحضارتها الموغلة بالقدم، وتفتح افاقا جديدة من الامل بغدٍ مشرقٍ وضاء ، وفي ظل حملة واسعة من الاعمار والبناء ، سبقتها تحركات جدية من اجل ان يستعيد الانسان الموصلي ثقته بنفسه وهو المعروف بالابداع والتميز وصاحب القدرات العالية التي لا حدود لها .هنيئاً لكم احتفالكم هذا، وادعو الله تعالى ان يديمها عليكم وعلى جميع مدن العراق من اقصاها الى اقصاه.تحية مفعمة بالود لجميع ملاكات محافظة نينوى وجهدها الامني والهندسي والخدمي ، وشكرا لكل المنظمات الدولية والمحلية التي اسهمت باعادة اعمار هذه المحافظة وقدمت المشورة والدعم .الرحمة والخلود لشهداء محافظة نينوى وجميع شهدائنا اينما كانوا في ارض وطننا العراق المعطاء.