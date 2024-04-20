2024-04-20 13:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- كركوك

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني إدريس الحاج عادل، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، عودة تحركات "داعش" في عدد من مناطق جنوب كركوك، فيما دعا الى تفعيل غرفة العمليات المشتركة.

وقال الحاج عادل في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تنظيم داعش بدأ بالتحرك في عدد من مناطق جنوب كركوك وذلك بسبب الفراغات الموجودة في حمرين ووادي الشأي والتي تقدر بمساحة 25 كيلو متر".

وأضاف أن "هذه التحركات زادت في مناطق الدبس وجنوب الحويجة وأطراف داقوق ونخشى من تطورها لتشمل مناطق أخرى".

ودعا الى "التعجيل بتفعيل غرف التنسيق المشتركة بين الجيش العراقي والبيشمركة كحل سريع لعدم السماح لداعش بالتقدم في مناطق أخرى".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، اسقاط مفرزة إرهابية بكامل عدتها وعتادها بضربة جوية نفذها صقور الجو وتحديدا الـ f16 في قاطع عمليات كركوك/ الزاب الأسفل، مؤكدة ان الصقور احالوا دواعش المفرزة الى رماد.