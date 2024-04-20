العراقيون في المرتبة الرابعة بشراء العقارات في تركيا خلال شهر

2024-04-20 13:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم السبت، ان العراقيين احتلوا المرتبة الرابعة بين أكثر الدول بشراء العقارات التركية خلال آذار/مارس.

وقالت الهيئة في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان مبيعات المنازل للأجانب انخفضت بنسبة 47.9% في آذار مقارنة بنفس الشهر من العام السابق 2023 ، لتصل إلى 1,778. وبلغت حصة مبيعات المساكن للأجانب من إجمالي مبيعات المساكن في آذار 1.7%.

واحتلت إسطنبول المرتبة الأولى في مبيعات المساكن للأجانب بـ 652 وحدة سكنية مباعة وتبعتها أنطاليا بـ 618 منزلاً مبيعاً، ومرسين بـ 151 منزلاً مبيعاً.

وأشارت الهيئة إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال شباط وبعدد 411 منزلا، وجاء الإيرانيين بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 182 منزلا، وتلتها اوكرانيا ثالثا بـ 129 منزلا، وجاء العراق رابعا بـ 82 منزلا".

وطالما تصدر العراقيون دول العالم في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أن ترتيبهم تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان 2022 بعد هيمنة روسية على العقارات التركية.