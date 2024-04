غدا الأحد.. كهرباء ذي قار تنوه إلى قطع لـ 6 ساعات في عدد من مناطق المحافظة

2024-04-20 13:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:نوهت مديرية توزيع كهرباء ذي قار، اليوم السبت، أن شبكات الجنوبي الغربي ستقوم يوم غد الاحد بإطفاء خطي المصب العام والناصرية القديمة 132 ك ف ، مما سيؤدي لانقطاع التيار الكهربائي لـ 6 ساعات في مناطق من المحافظة.وذكرت المديرية في بيان تلقته”شبكة أخبار الناصرية، أنه “سيتم إطفاء خطي...

