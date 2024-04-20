2024-04-20 13:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:نشرت إدارة صندوق الإسكان في ذي قار، اليوم السبت، قوائم أسماء المقترضين المتعثرين بالسداد في المحافظة، فيما أصدرت تحذيراً لمخالفي وقت التسديد.وذكر إعلان رسمي للصندوق اطَّلعت عليه “شبكة أخبار الناصرية”، أن “الصندوق نشر قوائم بالأسماء المقترضين المتعثرين بتسديد الأقساط لصندوق الإسكان”.وأضاف أن “الصندوق أمهل المتعثرين لتسديد ما بذمتهم...

The post محذرا من التأخير.. صندوق إسكان ذي قار ينشر أسماء المتعثرين بسداد القروض appeared first on شبكة اخبار الناصرية.