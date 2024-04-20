الدون البرتغالي بلحية طويلة خلال تدريبات النصر.. صور تثير الجدل والتفاعل

2024-04-20 13:48:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أثارت صور جديدة للاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مظهر جديد شكل مفاجأة للمتابعين، بدعما ظهر بلحية طويلة أثناء تدريبات فريقه النصر السعودي، وهو ما أثار الجدل حول مدى صحتها.

صحيفة ديلي ميل البريطانية، وفي تقرير تابعته "بغداد اليوم" كشفت حقيقة صورة للدون البرتغالي باللحية، مشيرة إلى أن أصل هذه الصور موجود على حساب رونالدو بمنصة "إنستغرام" منذ الأسبوع الماضي، أثناء تدربه مع زملائه بدون هذه اللحية.

الصورة اثارت الكثير من ردود الافعال، حيث كتب أحد المتابعين: "تبدو جيدة عليه ولكني أعلم أن هذا تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، ويبدو حقيقيا جداً"، فيما رأى مشجعون آخرون الجانب المضحك من الصورة، مشيرين إلى أن الـ CR7، في الصورة، يشبه زميله الدولي برناردو سيلفا، ونجم مانشستر يونايتد السابق مايكل كاريك.

وكان نادي النصر السعودي قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الفائز بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات حتى عام 2025، بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد في تشرين الثاني الماضي، ونشر النصر الخبر على حسابه الرسمي في تويتر وأرفقه بصور لرونالدو مع رئيس النادي السعودي مسلي آل معمر، وتعليق جاء فيه "الرياضي الأعظم عالميا يوقع رسميا للعالمي"، وكتب النصر على موقعه الرسمي "وقع رئيس مجلس إدارة نادي النصر مسلي آل معمّر عقداً مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.. حتى عام 2025″، مضيفا أن العقد تم توقيعه في العاصمة الإسبانية مدريد، وأن اللاعب سيرتدي الرقم 7.

وقال آل معمر إن "هذه الصفقة أكبر من كتابة فصل تاريخي جديد، هذا اللاعب مثال أعلى لجميع الرياضيين والشباب على مستوى العالم، وبوجوده في النصر سنمضي قدما لتحقيق المزيد من النجاحات للنادي والرياضة السعودية والأجيال القادمة".

ونقل النادي عن اللاعب قوله "إني متشوق لتجربة دوري كرة قدم جديد في دولة مختلفة، الرؤية التي يعمل بها نادي النصر ملهمة جدا، وأنا متحمس للانضمام لزملائي بالفريق، لنقوم سويا بمساعدة الفريق لتحقيق المزيد من النجاحات".