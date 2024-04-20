مقتل واصابة عدد من الجنود داخل معسكر كالسو في بابل

2024-04-20 14:00:07 - المصدر: قناة الثامنة

قتل عسكري واصيب ثمانية اخرون بجروح، اثر انفجار وحريق داخل معسكر كالسو في محافظة بابل. وقالت خلية الإعلام في بيان إنه بعد منتصف ليل الجمعة السبت حدث انفجار وحريق داخل معسكر كالسو، الذي يضم مقرات لقطعات الجيش َوالشرطة وهيئة الحشد الشعبي، مضيفة أن هذا القصف أدى الى مقتل احد منتسبي هيئة الحشد الشعبي وإصابة ثمانية آخرين بينهم منتسب من الجيش العراقي، بجروح متوسطة وطفيفة. واستنادا إلى معطيات أولية وتدقيق في المواقف والبيانات الرسمية وتقرير لقيادة الدفاع الجوي ومن خلال الجهد الفني والكشف الراداري، أكد البيان عدم وجود أي طائرة مسيرة او مقاتلة في أجواء بابل قبل وأثناء الانفجار. وأعلنت القيادة