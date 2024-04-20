انطلاق إعمال معرض "سوق السفر العراقي الثالث" في بغداد

2024-04-20 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السبت، انطلاق أعمال معرض "سوق السفر العراقي الثالث" في العاصمة بغداد وبمشاركة محلية وعربية وعالمية واسعة، فيما أشارت إلى أن المعرض سيستمر لمدة يومين.وذكر بيان للوزارة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "بإشراف ورعاية ومشاركة وزارة الثقافة والسياحة والآثار وهيئة السياحة العراقية وهيئة سياحة اقليم كردستان العراق، انطلق معرض سوق السفر العراقي الثالث في العاصمة بغداد وبمشاركة محلية وعربية وعالمية واسعة من شركات طيران وشركات سفر وسياحة وفنادق وأنظمة ومنصة حجوزات سياحية من مختلف المحافظات العراقية وإقليم كردستان العراق".وأضاف، أن "المعرض شهد حضوراً ومشاركة عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية وخبراء وأكاديميين ومدراء شركات ومنظمات مختصة في المجال السياحي والاقتصادي من القطاع الخاص."من جانبه، أكد المنسق الاعلامي للمعرض (سوق السفر العراقي)، وسام الحلو، أن "انطلاق المعرض اليوم يمثل نقطة تواصل سياحي في مجال المعارض الداخلية والخارجية ويعزز دوره على الصعيد العربي والعالمي، حيث نعمل على أبراز العراق كوجهة سياحية مهمة في الشرق الاوسط والترويج للسياحة الاثرية والثقافية والعتبات المقدسة على ارض بلاد الرافدين".وأشار إلى، أن "المعرض خصص فقرات وبرامج تــرويــجية من أجل الشرح الوافي عن آلية منح تسهيلات الفيزا الالكترونية الى الوافدين للعراق من العرب والاجانب".وبين الحلو، أن "المعرض هيَّأ الأرض الخصبة من أجل عقد تفاهمات وتوقيع اتفاقيات بين المؤسسات السياحة العراقية والعربية والاجنبية المشاركة في الحدث، من اجل المساهمة في تنشيط العمل السياحي والقطاع الخاص وزيادة اعداد السياحة الوافدين للبلاد وخلق فرص عمل جديدة في مختلف القطاعات المشاركة".