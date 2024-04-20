وزير الصحة: 2024 عام الرعاية الصحية الأولية ضمن البرنامج الحكومي

2024-04-20 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، أن 2024 هو عام الرعاية الصحية الأولية ضمن البرنامج الحكومي، فيما كشف خطة موسعة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وذكر بيان لوزارة الصحة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ترأس اجتماعاً موسعاً بحضور وكلاء الوزارة والمديرين العامين لدوائر مركز الوزارة ودوائر الصحة في بغداد والمحافظات ومدراء أقسام الصحة العامة وقطاعات الرعاية الصحية الأولية، على قاعة الشهيد درب الموسوي في مدينة الطب".

وأكد وزير الصحة، أن "2024 هو عام الرعاية الصحية الأولية ضمن البرنامج الحكومي في مجال القطاع الصحي".

وأضاف أن "وزارة الصحة وضعت خطة موسعة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية من خلال زيادة قائمة الأدوية وتوسيع قائمة الفحوصات المختبرية ورفدها بالكوادر الطبية التخصصية".

ولفت إلى أن "الوزارة عملت على زيادة أعداد المراكز الصحية العاملة بنظام طب الأسرة ورفدها بالكوادر الطبية المختصة"، مبيناً أن "العالم يتجه نحو خدمات الرعاية الصحية الأولية".

وأكد وزير الصحة، على "أهمية الاجتماعات المتواصلة بين المديرين العامين ومديري القطاعات والاهتمام بالمراكز الصحية الأولية في المناطق النائية".

وأشار إلى أن "القطاع الخاص شريك أساسي لوزارة الصحة لتطوير القطاع الصحي ووزارة الصحة على استعداد لتقديم كافة الدعم لهم للنهوض بالواقع الصحي".