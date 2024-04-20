المندلاوي يؤكد دعم مجلس النواب لجميع نشاطات هيئة التصنيع الحربي

2024-04-20 14:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، اليوم السبت، على دعم مجلس النواب الجاد لجميع نشاطات هيئة التصنيع الحربي، مشدداً على ضرورة توطين الصناعات العسكرية وتشجيع الشركات العامة والخاصة لاستثمار الفرص الكبيرة المتاحة.وقال المندلاوي في كلمة له خلال انطلاق فعاليات (معرض الأمن والدفاع والصناعات الحربية في العراق) ، على أرض معرض بغداد الدولي، صدر في بيان عن مكتبه الإعلامي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مجلس النواب داعم لنشاط هيئة التصنيع الحربي لتأخذ دورها الحقيقي في تلبية كافة احتياجات أجهزتنا الأمنية ، وكذلك توجهاتها نحو الابتكار والتوسع لتواكب التطور العلمي والتكنولوجي العالمي".ودعا المندلاوي، الشركات الخاصة والعامة إلى "زيادة استثماراتها في الصناعات العسكرية والانفتاح على الشركات العالمية لتوطين هذه الصناعة عراقياً".وأكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، على "ضرورة توطين الصناعات العسكرية وتشجيع الشركات العامة والخاصة لاستثمار الفرص الكبيرة المتاحة، لإنشاء مصانع ومعامل على الأراضي العراقية وتشجيع الشراكات مع الشركات الدولية المتميزة في مجالات الأمن والدفاع".وتابع: "علينا أن نتذكر دائما ان البلدان الآمنة والمستقرة داعمة للسلم، لكن يجب ان تحتاط لردع أي تهديد".وأشار إلى، أن "الأجواء السياسية والعسكرية في المنطقة والعالم تشهد تعقيدا خطيرا خاصة مع استمرار عمليات الإبادة الجماعية لسكان غزة على يد العدو الصهيوني ، كما ان هناك مناطق وحاضنات لفلول التنظيمات الإرهابية لازالت تحاول استغلال الفرص لمعاودة نشاطها الإرهابي، مما يتطلب اليقظة الدائمة والحرص الكبير وعدم التهاون مع أي تحرك او تعرض إرهابي ، وان يكون العراق قوياً ومحصناً اتجاه أي اعتداء او تهديد".