القاصة عالية طالب: عملي بالإعلام أسهم في اطلاعي على الأحداث وخفايا المجتمع

2024-04-20 14:06:03 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأكدت الكاتبة والقاصة عالية طالب، أن عملها في مجال الإعلام أسهم في اطلاعها على الأحداث وخفايا المجتمع.وقالت طالب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التجربة مهمة للكاتب، وعملي الإعلامي أفادني في الدخول الى مناطق مجتمعية لم يكن بإمكاني دخولها لولا وصول الكادر الإعلامي الذي يعمل معي، حيث زودني بالتحقيقات والأحداث وخفايا أسرار المجتمع".وأضافت: "في بعض قصصي تحدثت عن أبطال في معارك، المتلقي لم يصدق أن الكاتبة امرأة، وكأنني كنت معهم مشتركة في المعركة وتلقيت الرصاصة واستطعت أن أقاوم وأثبت حضوراً، هنا براعة الكاتبة التي تجيز لها دخول مناطق بعيدة وقريبة وتطويع الحدث".وأوضحت أن "التقليد والاستنساخ لدى الكاتب ليست براعة، لذلك أنا أعمل على أن أكون كاتبة خلاقة قادرة على إيجاد مساحة إبداعية، لأن القراءة تكتنز في العقل وتتراكم، خاصة واننا نستخدم 20 بالمئة من العقل، وهناك 80 بالمئة ما زالت تنتظر معلومات، لذا علينا دخول التجاويف واستخراج مناطق إبداعية مهمة".