خطة رديفة للحصاد.. ثلاث خطوات لتأمين محصول الحنطة بالعراق

2024-04-20 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية النائب ثائر الجبوري، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، وجود ثلاث خطوات لتأمين تسويق محصول الحنطة في العراق.

وقال الجبوري في حديث لـ" بغداد اليوم"، إن "هناك اهتمام حكومي مبكر في ملف موسم حصاد الحنطة وتأمين منافذ التسويق في المحافظات خاصة مع قرارها الاخير باستلام كامل الانتاج سواء ضمن الخطة وخارجه في اطار دعم اكبر للمزارعين واستثمار وفرة الانتاج في تعزيز قدرات الخزين الاستراتيجي من الحبوب".

واشار الى أنه "هناك 3 خطوات اتخذت فعليا لتأمين موسم تسويق الحنطة هي خطة واسعة للدفاع المدني للانتشار قرب حقول الحنطة تحسبا لأي طارئ والتدخل الفوري في اخماد الحرائق ان حصلت، فضلا عن خطة رديفة للقوات الامنية في المناطق التي تشهد نشاط لفلول (داعش)"، مبينا انه "هنا ستكون متابعة على مدار الساعة للحاصدات وصولا الى التسويق بالتنسيق مع الاجهزة الامنية وفق مقتضيات الاوضاع مع متابعة المنافذ لمنع دخول أي حنطة مستوردة".

واوضح أن" حرائق حقول الحنطة في المواسم الماضية تسببت باضرار لعدد ليس بالقليل من المزارعين واغلبها بدافع ارهابي بسبب قرب المناطق المحررة، لكن بالمقابل اتخاذ سلسلة خطوات احترازية قلل الحرائق في الموسم الماضي بنسبة تصل الى 95% وهذا أمر ايجابي".

واضاف الجبوري، أن" كل التوقعات تشير الى أن انتاج الحبوب في العراق سيكون بمستويات مطمئنة رغم تأثير الجفاف في مناطق واسعة وخفض الخطط في بداية الموسم"، مؤكدا أن "الدولة اتخذت كافة الاجراءات من اجل خلق مرونة في تسليم محصول الحنطة مع دفع المستحقات".

واعلنت مديرية الدفاع المدني، أمس الجمعة، اكمال خطتها لتأمين موسم حصاد محصولي الحنطة والشعير .

وقالت المديرية في بيان، إنها "استكملت خطتها الخاصة بتأمين الحقول الزراعية لمحصولي الحنطة والشعير في عموم المحافظات، بتنسيق عالي المستوى مع الأجهزة الأمنية الماسكة للأرض، وبالتعاون مع وزارة الزراعة للاطلاع على الخطة الزراعية، وكذلك توقيتات الحصاد للحقول من أجل مرافقة الحاصدات".

واوضحت انها "تمتلك خبرة سابقة في تأمين الحقول الزراعية، أسهمت في الحفاظ على المحصول الزراعي، وكان لها الدور في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من محصولي الحنطة والشعير".