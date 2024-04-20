بقيمة 36 مليار.. برلماني يكشف عن عيوب "لا تحصى" بكاميرات مراقبة بابل: شرطة المحافظة اعترفت

2024-04-20 14:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب امير المعموري، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، عن إقرار قيادة شرطة محافظة بابل، بعدم مطابقة كاميرات المراقبة في المحافظة للمواصفات رغم صرف اكثر من 36 مليار دينار على مشروعها، مشيرا الى العديد من العيوب في تلك الكاميرات.

وقال المعموري في بيان تلقته "بغداد اليوم"، انه "ردا على ما صرحنا به سابقا بعدم مطابقة كاميرات بابل للمواصفات رغم صرف عليها اكثر من (36مليار) فان شرطة بابل تعترف بذلك لمن يبحث عن الدليل"، مبينا ان "الملف في هيئة النزاهة والقضاء".

وأوضح ان "الكاميرات لا تكشف مسببي الحوادث ومواصفاتها قديمة ولا تتحمل الأجواء العراقية الخارجية من حرارة وأتربة ورطوبة إضافة الى عدم كفاءة المنظومة الشمسية وكثرة الانقطاعات في الكاميرات كما انها لا تؤمن الرؤية الليلية سوى لمسافة قصيرة ولا يوجد نظام تحسس امني فيها ولا تعمل بصورة دقيقة ناهيك عن ان هناك الكثير منها لا تعمل".

واكد المعموري، "نتمنى حسم الموضوع حفظا على أرواح وممتلكات المواطنين التي ذهبت دون معرفة الفاعل وكذلك حفاظاً على المال العام".







