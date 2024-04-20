خسائر أسبوعية لخام البصرة بفعل توترات الشرق الأوسط

2024-04-20 14:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حقق خام البصرة خسائر أسبوعية طفيفة للأسبوع الثاني على التوالي، مع تسجيل أسعار النفط العالمي خسائر مشابهة بنسبة 3.5. وأغلق خام البصرة الثقيل، في آخر جلسة له من يوم امس الجمعة على انخفاض بلغ 1.64 دولاراً، ليصل إلى 86.51 دولاراً، وسجل خسائر أسبوعية بلغت 82 سنتاً بما يعادل 0.95. فيما أغلق خام البصرة المتوسط، في آخر جلسة له على انخفاض بلغ 1.64 دولاراً ليصل إلى 88.89 دولاراً، وسجل أيضاً خسائر أسبوعية بلغت 82 سنتاً أو ما يعادل 0.91. وكانت أسعار النفط العالمية تراجعت هذا الأسبوع، إذ ضغطت الرياح الاقتصادية المعاكسة على معنويات المستثمرين؛ ما حدَّ من مكاسب التوترات الجيوسياسية، مع ترقّب السوق لكيفية ردّ إسرائيل على الهجوم الإيراني مع تسجيل خام برنت وتكساس خسائر أسبوعية بنسبة 3.5 و 3.