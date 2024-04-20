أمطار "ضعيفة" في العراق خلال اليومين المقبلين

2024-04-20 14:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقع راصد جوي عراقي، يوم السبت، هطول أمطار "ضعيفة" خلال اليومين القادمين وأواخر الشهر الجاري بمناطق متفرقة من البلاد.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، تتعرض البلاد إلى منخفض ممطر ضعيف يؤثر في عدة أماكن خلال اليومين المقبلين، بسبب تواجد سحب ممطرة تتحرك عصراً وهذه الليلة في مناطق متفرقة في الأقسام الشمالية وصلاح الدين.

وبين، أن هذه السحب الممطرة تتحرك نهار غد الأحد في المدن الجنوبية والفرات الأوسط تستمر حتى فجر الإثنين مجملها أمطار متفرقة رعدية قد تتضائل في أماكن عدة كون الحالة ضعيفة وعبارة عن حدوث سحب متباعدة تؤدي الى هطول أمطار مزنية بين مكان وآخر.

وتابع الزيادي: يصاحب الأجواء غداً الأحد رياح متغيرة الإتجاه تنشط وسط البلاد وبادية الجنوب مؤدية إلى إثارة غبار محلي.

وأوضح الزيادي: أن انخفاضا طفيفا يطرأ الاثنين بسبب عبور جبهة هوائية معتدلة قليلاً تتعمق الثلاثاء تجعل الأجواء أفضل بسبب نشاط رياح شمالية، فيما اشار الى وجود حالة مطرية أواخر الشهر الحالي.