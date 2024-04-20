2024-04-20 14:30:08 - المصدر: منصة إيشان

حدد فريق الإعلام الحكومي، اليوم السبت، موعد إنجاز 1000 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية، مؤكداً أن مشروع الأبنية المدرسية يسير وفق ما مخطط له. وقال المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد، في تصريح صحفي: إن “عدد المدارس المنجزة حتى الآن ، بلغ 150 مدرسة في بغداد والمحافظات، موزعة على سعات 12 و18 و24 صفاً”. وأشار إلى […]

ظهرت المقالة ضمن الاتفاقية الصينية.. الحكومة تعد بإكمال ألف مدرسة نهاية العام الحالي أولاً على Eishan.