2024-04-20 15:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

اعلن وزير التجارة أثير داود الغريري، اليوم السبت، عن إطلاق قطع وتجهيز وجبة جديدة من السلة الغذائية بدءاً من يوم غد الأحد.

ونقل بيان المكتب الاعلامي للوزارة عن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى هاشم الموسوي تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "الشركة انهت استعداداتها الفنية والادارية لاستلام المواد الموردة لحساب السلة الغذائية في مخازنها والتي ستوزع على جميع المواطنين المشمولين بنظام البطاقة التموينية وحسب الخطة التسويقية للتجهيز التي اعدتها الشركة وبدءا من المناطق الاكثر فقرا وتتبعها بقية المناطق".

ودعت الوزارة حسب البيان "وكلاء المواد الغذائية مراجعة مراكز القطع في بغداد والمحافظات العائدة للشركة لغرض قطع حصص المواطنين وحسب جداول القطع"، مشيرا الى ان "ملاكات الشركة في كافة المواقع ببغداد والمحافظات مستنفرة وخلال ايام العطل الرسمية للمباشرة بعمليات القطع والتجهيز لمواد السلة الغذائية وتوزيعها على المواطنين بدفعة واحدة وبنفس الوقت بدون تأخير او نقص في اي مادة".

ودعا البيان "المواطنين التبليـــغ عن المخالفــات عبر الخطــوط الساخنـة المعلنة او عبــر موقـع الفيس بوك الرسمـي للوزارة او الشركـة او التقديم عبـر رابط خدمة ((راقبني )) الالكترونية".