فتى ينتحر وضحايا بنزاع مسلح وتصادم دراجتين في ذي قار

2024-04-20 15:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بتسجيل حادثين امنيين احدهما إقدام شاب على الانتحار جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "حادث سير بين دراجتين أحدهما نوع (ستوتة) في ناحية الفضلية جنوبي مدينة الناصرية، أسفر عن مصرع شخص واحد وإصابة آخر بجروح طفيفة"، لافتا إلى أن "قوة امنية نقلت الجثة للطب العدلي والمصاب للمشفى لغرض تلقي العلاج".

وتابع المصدر، كما أن "فتى في الرابعة عشر من عمره أقدم على الانتحار برمي نفسه من اعلى سطح منزله بمنطقة الحي العسكري وسط مدينة سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، دون معرفة أسباب الانتحار".

وفي ذي قار أيضا، أفاد مصدر أمني بالمحافظة، بإندلاع شجار مسلح أدى لسقوط جرحى شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شجاراً مسلحاً اندلع بين افراد من عشيرة الرميض بقضاء الإصلاح شرقي محافظة ذي قار، استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة، حيث أدى لسقوط جريحين أحدهما بحالة خطرة".

وبين المصدر، ان "خلافات عائلية أدت لاندلاع الشجار، فيما تمكنت القوات الامنية من تطويق مكان الحادث ونقل الجرحى للمشفى لغرض تلقي العلاج اللازم".