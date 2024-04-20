وزير الدفاع: رئيس الوزراء بحث في واشنطن التعاقد على شراء طائرات عمودية ومنظومة مسيرات

2024-04-20 15:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسن الفوازأكد وزير الدفاع ثابت العيساوي، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بحث خلال زيارته الى واشنطن التعاقد على شراء طائرات عمودية ومنظومة مسيرات.وقال العباسي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن "رئيس الوزراء بحث مع وزير الدفاع الأميركي دعم طائرات الـ F16 وكذلك التعاقد على طائرات عامودية من نوع (بيل) وايضا هناك رغبة في التعاقد على منظومة (اندروترون) منظومة المسيرات".واشار الى انه "وضمن توجهات الحكومة دعم ورفع القوات المسلحة والامنية في آخر التطورات الصناعية والاكتشافات العلمية وايضا دعم الصناعات الوطنية وفرص والاستثمار ان وجدت"، مبيناً أن "العراق في بؤرة آمنة وداعمة للاستثمار والصناعات بشكل عام والصناعات الاختصاصية والدفاعية بشكل خاص".وأضاف أن "54 شركة الاغلبية منها شركات اجنبية طامحة للاستثمار في العراق وطامحة بتسويق معداتها العسكرية للعراق"، مؤكداً أن "وزارة الدفاع وفي ظل دعم رئيس الوزراء بتطوير قدرات القوات المسلحة ودعم البنى التحتية للوزارة لديها طموح في التعاون مع الشركات المشاركة في معرض الصناعات الحربية".