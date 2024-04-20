خلال أسبوع.. أكثر من مليار دولار مبيعات المركزي العراقي

2024-04-20 15:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من الدولار الأمريكي في مزاد العملة خلال الأسبوع الماضي أكثر من مليار دولار. وباع البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي، للأيام التي فتح بها المزاد مليار و 354 مليونا و297 الف و 9 دولارات، بمعدل يومي بلغ 193 مليونا و 471 مليون دولار، مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 533 مليونا و978 الفا و265 دولارا. وكانت أعلى مبيعات للدولار ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 283 مليونا و160 الفا و 3 دولارات، فيما كانت اقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 261 مليونا و 374 الفا و70 دولارا. وبلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي مليار واحد و 263 مليونا و 772 الف دولار بنسبة ارتفاع بلغت 94 مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 90 مليونا 525 ألفا دولارا.