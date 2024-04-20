العراق.. تحديد موعد إنجاز 1000 مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية

2024-04-20 15:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

حدد فريق الإعلام الحكومي، اليوم السبت، موعد إنجاز 1000مدرسة ضمن الاتفاقية الصينية، مؤكداً أن مشروع الأبنية المدرسية يسير وفق ما مخطط له. وقال المتحدث باسم الفريق، حيدر مجيد، إن عدد المدارس المنجزة حتى الآن ، بلغ 150 مدرسة في بغداد والمحافظات، موزعة على سعات 12 و18 و24 صفاً. وأشار إلى أنه بحسب الخطة التي وضعتها دائرة المشاريع الوطنية للأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، سيصبح العدد بحدود 250 مدرسة في نهاية شهر نيسان، لهذا ستصل نسبة الانجاز الرسمية 25 بالمئة من مجموع المشروع، ، منوهاً أن أول مدرسة افتتحت رسمياً كانت بتاريخ 8كانون الثاني على يد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مدينة الناصرية، وهي تعد اول منجز حكومي لعام 2024. وأكد مجيد، أنه سيتم إنجاز 1000مدرسة ضمن المرحلة الأولى، في شهر تشرين الثاني من العام الجاري 2024، مما ستسهم بشكل كبير بحسب الخطة الحكومية بإنهاء ظاهرة المدارس المزدوجة والثلاثية والمدارس الكرفانية. وأضاف مجيد أن مشروع الأبنية المدرسية يسير بحسب ما مخطط له، وبمتابعة وبإشراف مباشر من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مؤكداً أن المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.