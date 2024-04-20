اندلاع حريق ضمن مقربات مستشفى آزادي التعليمي في كركوك

2024-04-20 15:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر مطلع، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، باندلاع حريق كبير ضمن مقتربات مستشفى ازادي التعليمي وسط محافظة كركوك.

وحصلت "بغداد اليوم" على فيديو يوثق تصاعد ألسنة اللهب ضمن مبنى قريب من المستشفى المذكور، فيما أكد مصدر آخر ان الحريق تسبب بتضرر مشروع الماء القريب من المستشفى.

الى ذلك أكد مسؤول إعلام مدير صحة كركوك عدنان التونجي في تسجيل صوتي، ان" الحريق وقع ضمن مقتربات المستشفى وليس في بناية المستشفى، نافيا وجود مصابين في الحريق".









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