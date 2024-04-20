وزير العمل يوضح مبادرات هيئة ذوي الإعاقة ويؤكد: قمنا بثورة في عملها

2024-04-20 15:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، ان الوزارة قامت بثورة في مجال الاهتمام بشريحة ذوي الإعاقة، مشيرا الى ان الوزارة قدمت رواتب خلال الفترة الحالية توازي ما تم تقديمه خلال العشر سنوات السابقة.

وقال الاسدي في لقاء متلفز، تابعته "بغداد اليوم"، ان "هيئة ذوي الإعاقة اقرت بقانون رقم 38 لعام 2013 "، مبينا اننا "حين استلمنا الوزارة فان الهيئة كانت في عملها منذ قرابة العشر سنوات".

وأضاف الاسدي، ان "الهيئة وخلال فترة عملها شملت قرابة الـ 200 الف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة براتب المعين المتفرغ"، لافتا الى اننا "حين استلامنا عمل الوزارة قمنا بثورة في عمل الهيئة من خلال توسيع الاهتمام بهذه الشريحة".

وتابع "قمنا بفتح نافذة التقديم الالكترونية لمدة ثلاثة اشر ثم عدنا بعدها الى فتح النافذة بعد قرابة شهر من اغلاقها بشكل مستمر لفئات النساء وذوي الإعاقة الخاصة كما فتحنا ضمن منصة اور نافذة الى تعمل الى اليوم"، مشددا على انه "خلال سنة واحدة من عمر الحكومة الحالية انتجنا وقدمنا رواتب للمعين المتفرغ وذوي الإعاقة لما يقارب عشر سنوات من نظيراتها سابقا".



