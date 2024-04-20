2024-04-20 15:18:07 - المصدر: منصة إيشان

توقعت بيانات صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، أن يحتل العراق المرتبة الرابعة بأعلى الاقتصادات العربية نموا في العالم خلال العام 2025. ورجح الصندوق، في تقرير تابعه NRT عربية، استمرار نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3.2% في السنوات 2024 و2025، كما يتوقع أن تكون السعودية من بين الدول العربية التي تشهد نموا إيجابيا خلال تلك الفترة. […]

ظهرت المقالة توقعات النقد الدولي تضع العراق في المرتبة الرابعة بأعلى الاقتصادات العربية نموا في العالم أولاً على Eishan.