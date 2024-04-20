السوداني: يجب اكمال اجراءات توطين رواتب موظفي الاقليم

2024-04-20 15:36:08 - المصدر: قناة الثامنة

أكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حرصَ حكومته الحفاظَ على كيان اقليم كوردستان، واصفا تعديلَ الموازنة بالامر الصعب. رئيسُ الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تحدث خلال مشاركته في حوار المجلس الأطلسي في واشنطن، عن مستقبل العلاقات بين العراق وإقليم كوردستان، وآخر التطوراتِ المتعلقة بملف النفط وتوطين الرواتب والانتخابات البرلمانية الكوردستانية. السوداني، شدد خلال الحوار على تطبيق النظام الفيدرالي، ودور المحكمة الاتحادية في حل خلافاتهم، قائلا: إن المحكمة الاتحادية وبناءً على شكوى عدد من موظفي اقليم كوردستان، ألزمت حكومته بدفع رواتب موظفي الإقليم عبر البنوك الحكومية واستكمال إجراءات توطين الرواتب. “صدر قرار المحكمة بالزام الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب بشكل مباشر