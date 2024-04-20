كناوي: الثروات في النجف الأشرف تؤهلها لتكون بمقدمة المحافظات بالمشاريع الاستثمارية

2024-04-20 16:00:03 - المصدر: واع

النجف الاشرف – واعاكد محافظ النجف الاشرف يوسف مكي كناوي، اليوم السبت، ان مكانة النجف الاشرف وثرواتها تؤهلها لتكون في مقدمة المحافظات بالمشاريع الاستثمارية النوعية.وذكر بيان للمحافظة، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، ان "محافظ النجف الاشرف يوسف مكي كناوي، وخلال الاجتماع مع هيئة الاستثمار والدوائر الخدمية المعنية لمناقشة ملف الاستثمار في المحافظة، قال إنّ "رسم سياسية استثمارية صحيحة ودقيقة ذات نفع حقيقي وملموس، تعود بالمنفعة لعموم المحافظة وتطورها اقتصاديا وصناعيا وسياحيا، ضرورة لابدّ من العمل الجاد عليها".واضاف كناوي: "أشرنا أنّ مكانة النجف الاشرف وثرواتها تؤهلها لتكون في مقدمة محافظات العراق بالمشاريع الاستثمارية النوعية"، مشددا على "ضرورة وضع الدراسات الموسعة على المشاريع الاستثمارية واهميتها، واثرها في توفير فرص عمل للشباب واستثمار تخصصاتهم، وتنوع المشاريع بمختلف المجالات".وتابع: "كلّما زادت فرص الاستثمار، زادت فرص العمل لأبناء محافظتنا الحبيبة".