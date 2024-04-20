صحة كركوك تنفي نشوب أي حريق في مستشفى آزادي التعليمي

2024-04-20 16:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واعنفت دائرة صحة محافظة كركوك، اليوم السبت، نشوب حريق في مستشفى آزادي التعليمي.وذكرت الدائرة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنها "تنفي نشوب أي حريق في مستشفى آزادي التعليمي، وان الذي حدث هو نشوب حريق بسيط خارج سياج المستشفى وبعيداً عنه".وأضافت أن "الحريق تمت معالجته من قبل فرق الدفاع المدني، وكل ما تم تداوله وأشيع حول حصول حريق داخل مستشفى آزادي التعليمي عار عن الصحة"، مؤكدة أن "المستشفى مستمر في تقديم خدماته للمراجعين والمرضى حسب ما هو معتاد".