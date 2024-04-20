السوداني يعود إلى بغداد بعد اختتام زيارته إلى الولايات المتحدة الأمريكية

2024-04-20 16:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يعود إلى العاصمة بغداد بعد اختتام زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التي تضمنت إجراء سلسلة من اللقاءات والمباحثات والندوات والجلسات الحوارية وفعاليات أخرى وهي كالآتي :





■ لقاء الرئيس الأمريكي السيد جوزيف بايدن





■ استقبال وزير الخارجية السيد أنتوني بلينكن





■ زيارة مقر البنتاغون ولقاء وزير الدفاع السيد لويد أوستن





■ استقبال رئيس الوزراء التشيكي السيد بيتر فيالا





■ استقبال وزير الأمن الداخلي الأمريكي السيد أليخاندرو مايوركاس





■ استقبال وكيل وزيرة الخزانة الأمريكية السيد والي أدييمو





■ رعاية توقيع 18 مذكرة تفاهم في الطاقة والاقتصاد وتطوير قطاع النفط والصناعة الدوائية





■ استقبال عدد من أعضاء مجلس النوّاب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي





■ استقبال رئيس التجمع الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي السيد سيث مولتن





■ استقبال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور الديمقراطي تيم كين





■ استقبال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام





■ استقبال عدد من سفراء الولايات المتحدة السابقين الذين خدموا في العراق.

■ استقبال رئيس مجلس القمح الأمريكي السيد فينس بترسون





■ استقبال وفد بنك جي بي مورغان





■ استقبال رئيس شركة (جي أي فيرنوفا) لتكنولوجيا الطاقة السيد سكوت سترازيك





■ استقبال وفد شركة (ستيلر إنيرجي) الأمريكية





■ استقبال وفد شركة (جنرال داينامكس) الأمريكية





■ استقبال وفد شركة (بيكر هيوز) الأمريكية





■ استقبال وفد شركة (لوكهيد مارتن) المسؤولة عن تصنيع طائرات (F16)





■ استقبال رئيس شركة (هانويل ) الأمريكية السيد كين ويست





■ استقبال رئيس شركة KBR للحلول التكنولوجية المستدامة السيد جي إبراهيم في هيوستن





■ لقاء عدد من الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في مجال النفط والغاز في مدينة هيوستن في ورشة عمل





■ لقاء مع نخبة من رجال الأعمال العراقيين في ولاية ميشيغان الأمريكية





■ استقبال وفد معهد بيكر لدراسات وبحوث الطاقة في هيوستن





■ لقاء مع ممثلي المراكز البحثية المتخصصة بالعراق والمنطقة في واشنطن





■ حوار فــي مؤسسة المجلس الأطلسي بالعاصمة الأمريكية واشنطن





■ ندوة حوارية في جامعة جون هوبكنز الأمريكية بواشنطن





■ لقاء مجموعة من الجالية العراقية في العاصمة الأمريكية واشنطن





■ لقاء مع الجالية العراقية في مدينة هيوستن الأمريكية





■ لقاء حشد كبير من الجالية العراقية في المنتدى الإسلامي بولاية ميشيغان الأمريكية





■ لقاء مجموعة من الجالية العراقية في المركز الكلداني العراقي بولاية ميشيغان الأمريكية





■ تسلم قطعة أثرية تعود إلى الحضارة السومرية (2900- 3000 سنة ق.م) من متحف الميتروبوليتان بنيويورك





■ استقبال عائلة المواطنة الأمريكية كايلا مولر التي اختطفتها عصابات داعش الإرهابية في مدينة حلب السورية عام 2013، وتمت تصفيتها عام 2015





■ لقاء مع ممثلي ومراسلي عدد من وسائل الإعلام الغربية في واشنطن





■ مقابلة مع شبكة (سي أن أن) الإخبارية الأمريكية





■ مقابلة مع صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية





■ مقابلة صحفية مع موقع المونيتور





■ مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال





■ لقاء تلفزيوني مع قناة PBS الأمريكية





■ زيارة السفارة العراقية في واشنطن، واللقاء بالعاملين فيها





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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

20- نيسان- 2024



